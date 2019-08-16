В Омске появится экскурсионный маршрут по местам Егора Летова

Над его созданием задумались в региональном Минкульте. По словам руководителя ведомства Юрия Трофимова, эта тема интересна многим, есть материал, который ляжет в основу маршрута.

Желающих узнать о жизни музыканта и поэта проведут по местам, где он жил и учился: его дом и двор, школа, а также места, связанные с творчеством. Например, первый корпус ОмГУ, где Летов записал один из своих альбомов, сообщает «Радио Сибирь».

Сейчас реализуется идея создания музея имени Егора Летова. Он разместится в хрущёвке, где жил лидер Гражданской обороны.