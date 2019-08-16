Проект «Jazz break» телеканала «Продвижение» стал лауреатом Всероссийского фестиваля «Берега»

Проект телеканала «Продвижение» «Jazz break» стал лауреатом XV Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега», который завершился в Тарусе.

Председатель Союза журналистов России и член жюри фестиваля «Берега» Владимир Соловьев в комментарии Международному пресс-центру «МКР-Медиа» отметил, что на конкурсе было представлено много талантливых работ.

«В этом году в конкурсной программе было больше тематических программ и фильмов. Хорошо, что были не только программы ВГТРК, но и компании со всей страны. Мне кажется, в будущем возможно нужно задавать какие-то темы заранее. Для того, чтобы коллеги знали в каком направлении делать программы и фильмы. Много наших талантливых молодых коллег делают массу всего интересного и нужно эту сеть забрасывать с более мелкими ячейками по стране и за ее пределами. Возможно, пора сделать этот конкурс международным, с большим привлечением наших коллег из других компаний, холдингов и стран».

Проект «Jazz break» стал лауреатом конкурса в номинации «Лучшая серия (сюжетов, репортажей) телевизионных работ». Проект посвящен джазу в мировом кинематографе и позволяет взглянуть на любимые фильмы с новой неожиданной стороны.

Фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» проводится с 2004 года. Организаторами выступают филиал «ВГТРК» ГТРК «Калуга» и администрация Тарусского района при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и патронате ВГТРК. В этом году на конкурс «Берега» было подано около 250 заявок из более чем 60 регионов России. Свои работы представили телекомпании и независимые творческие коллективы.