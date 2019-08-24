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Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Новый урожай»

Главная Культура
Омск
09:35 24 Августа 2019
омск, кино, кинофестиваль, культура, тв
Автор: Sibnovosti.ru
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Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» Ивана Захаренко вошел в основную конкурсную программу фестиваля молодого кино «Новый урожай».  К участию в конкурсе допускались только игровые русскоязычные фильмы до 30 минут.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа Иван Захаренко сказал, что в настоящее время «короткий метр» в России активно развивается. Это главный фестивальный контент. «Короткометражки»  относительно доступны в производстве и, как правило, не требует затрат на гонорары актерам – многое делается по дружбе», - отметил режиссер.   

«Фильм «8-800» это комедия-драма о девушке Лиде из call-центра, которая решила посмотреть в лицо оскорбившему ее по телефону клиенту и выяснить отношения лично. Мы снимали в Москве – одна половина съемок прошла в обычной московской квартире, а вторая – в парке-усадьбе «Воронцово». Одну из главных ролей в картине сыграл омич Алексей Коряков», - рассказал Захаренко.

В 2019 году почётным членом жюри кинофестиваля «Новый Урожай» является известный российский кинорежиссёр и продюсер Александр Войтинский – автор фильмов «Ёлки», «Чёрная молния», «Призрак».

Показ фильмов в рамках фестиваля «Новый урожай» пройдет в саду имени Баумана в Москве 30 августа  - 1 сентября.

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