Директор Омского цирка: «В последнее время растет запрос на трюковое искусство»

Ровно 100 лет назад, 26 августа 1919 года, был подписан Декрет «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки стали государственными. Эта дата считается днем рождения российского цирка.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа директор Омского государственного цирка Елена Агафонова рассказала, что цирки стремятся меняться под запросы людей.

«После завершившегося капитального ремонта здания мы видим, что продолжается рост интереса зрителей – люди идут в Омский цирк. И это понятно: созданы комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников. И это очень важно, ведь у циркового искусства много конкурентов. Сейчас есть развлечения на любой вкус, есть запрос именно на шоу и цирки стараются этот запрос удовлетворять. Но, отмечу, что цирк может предложить посетителям настоящие, подлинные эмоции, к которым люди тянутся. Не случайно, у нас сохраняется связь поколений, люди ходят в Омский цирк семьями».

Как отмечает Елена Агафонова, в последнее время растет запрос на трюковое искусство.

«Цирк – живой организм, поэтому цирковые жанры постоянно меняются. Я вижу, что если в программе нет трюков – посетители эту программу не воспринимают. Трюки возвращаются в цирковые программы. Причем зрители формируют запрос на сложные, групповые и сольные акробатические номера. С другой стороны, общество формирует новое, гуманистическое обращение с животными. Люди хотят видеть в цирке мягкую дрессуру, а не жесткое подчинение животного человеку. Поэтому сейчас все чаще звучат мнения, что деятельность тех же передвижных цирков должна жестко регламентироваться. Но без перегибов, из-за которых цирк и артисты могут пострадать».

По словам Елены Агафоновой, уровень российских цирков сегодня соразмерим между собой, а многое зависит от предлагаемой программы.

«В числе лучших региональных цирков я назову Екатеринбург, Новгород, Омск и недавно открывшийся после реконструкции цирк во Владивостоке. Да, возможно, учреждения в Москве и Санкт-Петербурге находятся чуть выше регионов, но связано это во многом с большим потоком зрителей и туристов, благодаря которым столичные цирки могут держать ту же определенную стоимость билетов. А уровень артистов сегодня по всей стране практически соизмерим».