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Директор Омского цирка: «В последнее время растет запрос на трюковое искусство»

Главная Культура
Омск
17:33 26 Августа 2019
культура, искусство, цирк
Автор: Sibnovosti.ru
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Ровно 100 лет назад, 26 августа 1919 года, был подписан Декрет «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки стали государственными. Эта дата считается днем рождения российского цирка.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа директор Омского государственного цирка Елена Агафонова рассказала, что цирки стремятся меняться под запросы людей.

«После завершившегося капитального ремонта здания мы видим, что продолжается рост  интереса зрителей – люди идут в Омский цирк. И это понятно: созданы комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников. И это очень важно, ведь у циркового искусства много конкурентов. Сейчас есть развлечения на любой вкус, есть запрос именно на шоу и цирки стараются этот запрос удовлетворять. Но, отмечу, что цирк может предложить посетителям настоящие, подлинные эмоции, к которым люди тянутся. Не случайно, у нас сохраняется связь поколений, люди ходят в Омский цирк семьями».

Как отмечает Елена Агафонова, в последнее время растет запрос на трюковое искусство.

«Цирк – живой организм, поэтому цирковые жанры постоянно меняются. Я вижу, что если в программе нет трюков – посетители эту программу не воспринимают. Трюки возвращаются в цирковые программы. Причем зрители формируют запрос на сложные, групповые и сольные акробатические номера. С другой стороны, общество формирует новое, гуманистическое обращение с животными. Люди хотят видеть в цирке мягкую дрессуру, а не жесткое подчинение животного человеку. Поэтому сейчас все чаще звучат мнения, что деятельность тех же передвижных цирков должна жестко регламентироваться. Но без перегибов, из-за которых цирк и артисты могут пострадать».

По словам Елены Агафоновой, уровень российских цирков сегодня соразмерим между собой, а многое зависит от предлагаемой программы.

«В числе лучших региональных цирков я назову Екатеринбург, Новгород, Омск и недавно открывшийся после реконструкции цирк во Владивостоке. Да, возможно, учреждения в Москве и Санкт-Петербурге находятся чуть выше регионов, но связано это во многом с большим потоком зрителей и туристов, благодаря которым столичные цирки могут держать ту же определенную стоимость билетов. А уровень артистов сегодня по всей стране практически соизмерим». 

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