Историк кино: «В цифровую эпоху фильмы стали погибать не меньше, чем раньше»

В России 27 августа отметили День российского кино – в 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа историк кино, кандидат искусствоведения и доцент кафедры киноведения ВГИКа Николай Изволов рассказал о ситуации с реконструкцией и сохранении фильмов в России.

Одна из творческих удач Николая Изволова – восстановленный фильм классика советской документалистики Дзиги Вертова «Годовщина революции». Фильм был впервые показан в 1918 году, но в архивах сохранились только его разрозненные фрагменты. Николаю Изволову удалось собрать фильм, который в ноябре 2018 году был впервые за 100 лет показан на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме (Нидерланды). В 2019 году прошел закрытый показ «Годовщины революции» в рамках Московского международного кинофестиваля, а с 6 сентября первый фильм Дзиги Вертова выйдет в прокат.

«Статистика по потерянным фильмам примерно одинакова для всех стран мира. Погибло около 80% фильмов, снятых в немой период кино (1896 – 1930 гг.) А если брать всю историю кинематографа, то потеряно примерно 50% всех фильмов, включая звуковой и немой периоды. То, что мы сейчас можем посмотреть это одна пятая фильмов, которые когда-либо были сняты», - рассказал историк.

Работу архивиста по восстановлению утраченных фильмов Николай Изволов сравнивает с работой археолога и детектива: нет никакой гарантии, что удастся найти то, что ищут.

«Фильмы погибали, потому что их никто не хранил. Дело в том, что в то время, когда появилось кино, все производство было частным, а не государственным. А частные компании не хранили те фильмы, которые вышли из оборота. Они их уничтожали, или смывали эмульсию на серебро, или сжигали пленки в печах, чтобы они не занимали место на складе. И только когда появились государственные архивы, когда фильмы стали целенаправленно собираться и появилась специально обученная категория людей-архивистов, фильмы стали сохраняться. Но, к сожалению, это произошло уже в 20-40-е годы XX века. Одним из первых появившихся в мире государственных архивов был и ныне существующий Российский архив кинофотодокументов, находящийся в городе Красногорск Московской области», - отметил Николай Изволов.

В частности, он отметил, что считавшиеся утраченными фильмы удается найти или восстановить, например, благодаря архивам в других странах – многие фильмы получали новые названия и титры.

«Сейчас, в цифровую эпоху, фильмы стали погибать не меньше, чем раньше. Сохранить цифровую копию не проще, чем оригинал на кинопленке. Почему? Как можно посчитать количество цифровых копий, которое разошлось по миру? Кто их будет хранить после того, как они вышли из дистрибуции? Это все требует большого и специального хранилища. Например, до сих пор есть ГОСТы по хранению, но нет государственных стандартов по хранению цифрового изображения. Потому что технологии меняются очень быстро и в каком виде их нужно хранить – в том, в котором они были вчера или в том, в котором они будут завтра? Или сколько времени «проживет» жесткий диск? Мы знаем по произведенным за 100 лет замерам, что пленка проживет 300 лет. А сколько будет храниться диск – мы не знаем. И что теперь каждые 5 лет эту огромную базу хранилища нужно переписывать на новые диски? Это ведь стоит колоссальные деньги. Тут возникает очень много теоретических, практических и финансовых вопросов к цифровым технологиям, которые не упростили, а усложнили жизнь архивистов».

Полную версию интервью с Николаем Изволовым можно будет посмотреть в программе «Проект 123/19», премьера которой состоится на телеканале «Продвижение» 14 сентября.

1 – 6 октября в Екатеринбурге пройдет старейший и самый известный форум документалистов на постсоветском пространстве – XXX Открытый фестиваль документального кино «Россия», генеральным информационным партнером которого выступает канал «Продвижение».