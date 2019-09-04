В Омске восстанавливают деревянный особняк в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

Деревянный особняк с башенкой-«ананасом» на улице 30 лет ВЛКСМ стал вторым объектом фестиваля «Том Сойер Фест» в Омске. В 2018 году был отреставрирован фасад двухэтажного деревянного дома на улице Булатова.

Как рассказал пресс-центру МКР-Медиа координатор фестиваля «Том Сойер Фест» Алексей Пантелеев, здание является уникальным для Омска – купол делает его уменьшенной копией домов Любинского проспекта, привлекая внимание горожан, а также многочисленных художников и фотографов.

«Присоединиться к «Том Сойер Фесту» может абсолютно любой желающий вне зависимости опыта волонтерской деятельности или рабочих навыков. Главное – желание сделать город лучше и красивее. Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» зародился в Самаре. В 2015-2016 годах в рамках этого проекта в Самаре были восстановлены фасады семи домов конца XIX – начала XX веков, а фестиваль приобрел всероссийскую известность и стал завоевывать другие города. Кейс фестиваля как успешный пример вошел в доклад ЮНЕСКО для конференции ООН Habitat III и был поддержан президентским грантом от фонда «Перспектива» на тиражирование практики в другие города России», - отметил Алексей Пантелеев.

В Омске инициативу по проведению акции взяли на себя активисты местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).