В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина»

На пресс-конференции в честь открытия председатель жюри фестиваля директор Пловдивского государственного театра кукол (Болгария) Виктор Бойчев отметил, что, приезжая в Россию, он видит инвестиции государства в культуру.

«Это мой пятый визит в вашу страну и я вижу, что государство инвестирует в театры. Россия вкладывает деньги не только в вооружение. В Болгарии это не так. Хотя я убежден, что инвестиции в культуру, науку и образование это, по сути, закладка в будущее», - сказал он.

По словам Виктора Бойчева, именно кукольные театры могут выращивать публику.

«Пловдив – небольшой город и когда мы начинали делать спектакли для самых маленьких зрителей, нас часто критиковали. Многие говорили: «Зачем вы это делаете? На ваши спектакли приходят по 20-30 человек. Это никому не выгодно». Но время шло, и залы начали заполняться. Публика росла вместе с нами», - рассказал Виктор Байчев.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа заведующий литературно-драматургической частью Екатеринбургского театра кукол Мария Зырянова рассказала, что в последнее время есть зрительский запрос на спектакли для самых маленьких зрителей 2-3-х лет.

Директор Шанхайского театра кукол Сяосюнг Хе рассказала, что самыми маленькими зрителями в Китае являются дети в возрасте 1 года.

«Для маленьких детей спектакли делают яркими и красочными, а более осмысленными постановки становятся с 3-летнего возраста. Постановки создаются на основе китайских мифов и должны давать зрителям представление о жизни, а более серьезные темы в спектаклях театры начинают поднимать для зрителей от 10 лет. Многие спектакли в китайских кукольных театрах рассчитаны как на детей, так и на взрослых», - отметила Хе.

В завершении пресс-конференции Виктор Бойчев выразил мнение, что кукольное искусство трансформируется вместе с постоянно меняющимся миром.

«Сейчас кукла воспринимается не так, как 20-30 лет назад. А кукольный театр это не только спектакли для детей , но и для взрослых. Мир меняется, и театр не может отстать от этого», - заявил Виктор Бойчев.

Участниками VI Международного фестиваля театров кукол «В гостях у «Арлекина» стали 18 театров из 10 стран мира: России, Бразилии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Японии.

Фото с сайта фестиваля.