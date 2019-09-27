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Режиссер Иван Твердовский: «Документальное кино на центральных российских телеканалах – изгой»

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Омск
15:06 27 Сентября 2019
телевидение, документальное кино, кино, интервью, режиссер, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Режиссер, сценарист, продюсер и основатель студии неигрового кино «Точка зрения» Иван Твердовский в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа  рассказал о проблемах современного документальное кино в России.

«В советское время государство понимало, что такое документальное кино. Оно его поддерживало, пестовало и помогало. Раньше человек с корочкой Центральной студии документальных фильмов приезжал и показывал ее органам власти и все оказывали  помощь в производстве фильма. Попробуй не окажи. В какой-то глубинке. В райкоме партии, перед режиссер-документалистом все по струнке стояли. Люди понимали: «Большой человек приехал». Было уважение хотя бы к производителям. Сейчас этого нет. Но я не скажу, что был бум документального кино. Были киноинституты, в Москве было 2-3 кинотеатра документального кино. Я заходил в такие кинотеатры. Там собирались либо дождь переждать, либо целоваться, либо посидеть пивка попить. Билет-то стоил всего 5 копеек. Конечно, были отдельные фильмы, которые собирали залы – «Как стать молодым» или «Обыкновенный фашизм», но это отдельные случаи, связанные с социальными всплесками», - сказал он.

По словам Ивана Твердовского, об основной массе выходящих сейчас документальных фильмов ничего неизвестно.

«Сейчас реально министерство культуры финансирует 200-250 документальных фильмов. Из них вы можете услышать про 30 фильмов, а увидите, максимум, 15. При этом министерство культуры говорит: «Вы делаете плохое кино, раз люди знают про 30-50 фильмов. Значит, мы будем вам сокращать бюджет». А, сокращая бюджет, они заведомо ухудшают фильмы, получается замкнутый круг. Ведь есть люди, которые готовы тратить  силы, финансы и отвечать за свое имя в титрах. А есть те, кто вчера сделал хорошее кино и что-то выиграл, сегодня у них не получилось и завтра может не получиться. А жить-то надо и они этот маленький бюджет стремятся еще больше дробить. О части студий документального кино мы вообще не знаем, что они такие и что делают. Потому что нет как таковой приемки. Раньше были приемки на студии, показывали черновые варианты и режиссерам указывали на недоделки. При министерстве культуры был редакторский отдел, в котором  проверяли и смотрели фильмы, присваивали им категории. Был отбор, даже мышь не проскочит. А сейчас делай, что хочешь, тебя никто не проверит, за руку держать не будет. Проскочить можно», -констатировал режиссер.

 «Документальное кино на центральных российских телеканалах - это некий такой изгой, не съедаемый продукт. Потому что все говорят, что каналы рассчитаны на домохозяек, на женщин бальзаковского и постбальзаковского возраста. Это обремененные бытом женщины, которым хочется расслабиться, отдохнуть и развлечься и якобы им не нужно показывать серьезное кино. Но ведь есть кино, которые смотрят мозгом, а есть – которое смотрят душой. Есть кино социальное. Я не говорю, что оно не нужно. Но когда мне говорят, что документальное кино должно что-то отражать, я хочу спросить: а почему у вас игровое кино не отражает сегодняшний день, а документальное должно отражать? Давайте скажем, чтоб балет был социальным. Или опера. Пускай они поют или танцуют про сегодняшний день. Должно быть кино, которое должно бередить человека», - заключил он

С 1 по 6 октября в Екатеринбурге пройдет старейший и самый известный форум документалистов на постсоветском пространстве – XXX Открытый фестиваль документального кино «Россия», генеральным информационным партнером которого выступает канал «Продвижение».

В преддверие фестиваля «Россия» канал «Продвижение» запустил показы фильмов-победителей фестиваля разных лет и новый спецпроект - серию интервью с известными российскими кинодокументалистами, киноведами, режиссерами и сценаристами - «Проект 123/19».

В рамках XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» телеканал «Продвижение» учредил специальную номинацию в рамках основного конкурса телевизионных документальных фильмов «За сохранение и развитие теледокументалистики». Фильм, победивший в данной номинации, будет награжден памятной статуэткой и получит право телевизионной премьеры на канале.

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