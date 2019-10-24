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В Омске пройдет VIII Сибирский международный фестиваль органной музыки

Главная Культура
Омск
10:16 24 Октября 2019
фестиваль, музыка, культура, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная  VIII Сибирскому международному фестивалю органной музыки.

Как отметил известный российский музыкант Константин Волостнов, фестиваль ценен не только открытиями новых и неизвестных граней органного репертуара, но и тем, что можно оставаться в рамках академических традиций.

«Я рад, что Сибирский международный фестиваль органной музыки вернулся и откроется той музыкой, что вечна – сочинениями Иоганна Себастьяна Баха. Мы представим публике программу «Органная Вселенная И. С. Баха, которая расскажет о гранях композитора и его влиянии на последующие столетия», - рассказал Константин Волостнов.

Российско-итальянский дуэт Елены Калашниковой и Луки Массалья представит в рамках фестиваля игру на органе в четыре руки – «крайне редкое явление».

«Для нашего дуэта современные композиторы специально пишут новые произведения. На мой взгляд, молодые органисты должны лучше изучать историю и традиции органной музыки, относиться к ней с большим уважением. Ведь от этого зависит умение правильно эту музыку исполнить, интерпретировать и донести до слушателей. К сожалению, я замечаю, что молодым итальянцам органная музыка чаще всего не интересна, в отличие от России», - отметил Лука Массалья.

По словам заместителя директора Омской филармонии по творческой части Андрея Баранова, в рамках фестиваля публика услышит произведения разных жанров и стилей. Изюминками станут программа в ансамбле с альпийским органом и концерт первого и единственного органиста планеты, номинированного на премию «Grammy» - Кэмерона  Карпентера (США).

VIII Сибирский международный фестиваль органной музыки пройдет в Омске с 27 октября по 15 ноября 2019 г.

Фото с сайта shodim.ru

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