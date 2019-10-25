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В Омске проходит XII Международный фестиваль «Молодые театры России»

Главная Культура
Омск
15:28 25 Октября 2019
омск, театр, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор фестиваля, известный театральный критик и член экспертного совета Российского национального фестиваля и премии «Золотая маска» Олег Лоевский отметил, что театр начинает обращаться к новым темам, а «Молодые театры» в ближайшие годы ждет смена формата.

«На мой взгляд, программа XII Международного фестиваля «Молодые театры России» получилась сбалансированной. Что я имею в виду? То, что в его программе любой зритель найдет что-то для себя, для каждой публики там есть свой сегмент. И это правильно –  одним нравится одно, другим – другое. Зрелой публике будет понятен спектакль «Мой внук Вениамин» (режиссер Марфа Горвиц) с блистательной Лией Ахеджаковой, а молодым людям придутся по душе постановки «Ханана» (режиссер Дамир Салимзянов) и «Вино из одуванчиков» по Рэю Брэдбери (режиссер Юрий Муравицкий). Программа фестиваля собирается по одному простому принципу: хорошее – берем, плохое – не берем», - рассказал Олег Лоевский.

По мнению известного театрального деятеля, театры – индикаторы настроения общества, отражающие наиболее интересные и спорные темы. Олег Лоевский считает, что в ближайшее время режиссеры будут чаще обращаться, например, к теме феминизма.

«Сегодня феминизм мощное явление. Я думаю, что одно из самых серьезных в нашей общественной жизни, может быть в чем-то заменяющее левые идеи. Если в нашей политической жизни есть некая стагнация, то в феминизме – энергия и желание изменить  устоявшиеся нормы. Конечно, это интересно театральному миру и обществу», - рассказал Олег Лоевский, слова которого приводят журналисты пресс-центра МКР-Медиа. 

По словам Олега Лоевского, фестивалю «Молодые театры России» стоит сменить формат.

«Сейчас на фестиваль мы приглашаем театры, появившиеся после 1991 года. Но ведь многие из них сложно назвать «молодыми». Они известны, а хочется, чтобы у фестиваля были свое лицо и темы, которые волнуют. Театральный мир меняется и возможно нам стоит поменять формат и приглашать только театры, которые появились в течение последних 5 лет»,  - отметил Олег Лоевский.

XII Международный фестиваль «Молодые театры России» пройдет до 28 октября 2019 года.

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