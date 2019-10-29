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В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

Главная Культура
Омск
12:58 29 Октября 2019
музей, омск, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция здания страхового товарищества «Саламандра» на ул. Музейной введено в эксплуатацию. Объект передан в пользование Омского музея имени Врубеля, сообщает «Радио Сибирь».

Реконструкция велась в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». На эти цели было направлено 272 млн рублей.

Соглашение о создании в этом здании культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь» было заключено в декабре 2013 года. В здании предусмотрены помещения для детского и студенческого центров, кабинеты, выставочные площади. В цокольном этаже будет работать Театр живописи.  

«Эрмитаж-Сибирь» откроется выставкой, посвященной восточному оружию.

 

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