В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

Реконструкция здания страхового товарищества «Саламандра» на ул. Музейной введено в эксплуатацию. Объект передан в пользование Омского музея имени Врубеля, сообщает «Радио Сибирь».

Реконструкция велась в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». На эти цели было направлено 272 млн рублей.

Соглашение о создании в этом здании культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь» было заключено в декабре 2013 года. В здании предусмотрены помещения для детского и студенческого центров, кабинеты, выставочные площади. В цокольном этаже будет работать Театр живописи.

«Эрмитаж-Сибирь» откроется выставкой, посвященной восточному оружию.