Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

Экспертные советы назвали номинантов «Золотой маски» 2020 года. В числе претендентов на национальную театральную премию несколько сибирских театров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Номинанты выбраны из премьер, выпущенных с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года. Экспертный совет по драматическому театру и театру кукол возглавляет Дина Годер. По музыкальному театру – Анна Гордеева.

За победу сразу в нескольких номинациях поборется «Дракон», поставленный Маратом Гацаловым в омском Театре драмы. В том числе, и в номинации «Спектакль большой формы». Кроме того, сразу два артиста могут получить «Золотую маску» за лучшую мужскую роль. Это Владислав Пузырников, сыгравший роль Дракона, и Олег Теплоухов – Ланцелот.

На шесть наград претендует спектакль «Мы, герои» Олега Рыбкина из красноярского драматического театра им. Пушкина. В нескольких номинациях указаны «Дети солнца» Тимофея Кулябина, поставленные в новосибирском «Красном факеле».

Четырьмя номинациями отмечена опера «Груди Терезия» красноярского Театра оперы и балета им. Хворостовского. Среди претендентов также Театр танца «нОга» из Омска и два театра из Улан-Удэ - Бурятский театр оперы и балета с балетом «Талисман» и Театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «И звали его Домино».

Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в концерном зале «Зарядье» в Москве 15 апреля.

Фото: сайт фестиваля и театральной премии «Золотая маска»