1 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

Главная Культура
Омск
13:12 1 Ноября 2019
театр, фестиваль, премия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экспертные советы назвали номинантов «Золотой маски» 2020 года. В числе претендентов на национальную театральную премию несколько сибирских театров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Номинанты выбраны из премьер, выпущенных с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года. Экспертный совет по драматическому театру и театру кукол возглавляет Дина Годер. По музыкальному театру – Анна Гордеева.

За победу сразу в нескольких номинациях поборется «Дракон», поставленный Маратом Гацаловым в омском Театре драмы. В том числе, и в номинации «Спектакль большой формы». Кроме того, сразу два артиста могут получить «Золотую маску» за лучшую мужскую роль. Это Владислав Пузырников, сыгравший роль Дракона, и Олег Теплоухов – Ланцелот.

На шесть наград претендует спектакль «Мы, герои» Олега Рыбкина из красноярского драматического театра им. Пушкина. В нескольких номинациях указаны «Дети солнца» Тимофея Кулябина, поставленные в новосибирском «Красном факеле».   

Четырьмя номинациями отмечена опера «Груди Терезия» красноярского Театра оперы и балета им. Хворостовского. Среди претендентов также Театр танца «нОга» из Омска и два театра из Улан-Удэ - Бурятский театр оперы и балета с балетом «Талисман» и Театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «И звали его Домино».

Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в концерном зале «Зарядье» в Москве 15 апреля.

Фото: сайт фестиваля и театральной премии «Золотая маска»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

29 Октября 2019 г.
«Эрмитаж-Сибирь» откроется выставкой, посвященной восточному оружию.
Новости Омска: В Омске проходит XII Международный фестиваль «Молодые театры России»

В Омске проходит XII Международный фестиваль «Молодые театры России»

25 Октября 2019 г.
Директор фестиваля Олег Лоевский отметил, что театр начинает обращаться к новым темам.
Новости Омска: Режиссер Иван Твердовский: «Документальное кино на центральных российских телеканалах – изгой»

Режиссер Иван Твердовский: «Документальное кино на центральных российских телеканалах – изгой»

27 Сентября 2019 г.
Режиссер Иван Твердовский рассказал о проблемах современного документальное кино в России.
Новости Омска: В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина»

В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина»

24 Сентября 2019 г.
Участниками фестиваля стали 18 театров из 10 стран мира.
Новости Омска: В Омске восстанавливают деревянный особняк в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

В Омске восстанавливают деревянный особняк в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

4 Сентября 2019 г.
Деревянный особняк с башенкой-«ананасом» на улице 30 лет ВЛКСМ стал вторым объектом фестиваля «Том Сойер Фест» в Омске.
Новости Омска: Историк кино: «В цифровую эпоху фильмы стали погибать не меньше, чем раньше»

Историк кино: «В цифровую эпоху фильмы стали погибать не меньше, чем раньше»

28 Августа 2019 г.
Историк кино Николай Изволов рассказал о ситуации с реконструкцией и сохранении фильмов в России.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Центробанк отозвал лицензию у омского банка

Центробанк отозвал лицензию у омского банка

1 Ноября 2019 г.
В АО «Эксперт Банк» назначена временная администрация
Новости Омска: Яхта «Сибирь» готовится к затяжному пути до Антарктиды

Яхта «Сибирь» готовится к затяжному пути до Антарктиды

29 Октября 2019 г.
Cейчас участники кругосветной экспедиции набираются сил в районе столицы Португалии – городе Лиссабон.
Новости Омска: Рост платы за ЖКХ в Омской области станет самым заметным в СФО

Рост платы за ЖКХ в Омской области станет самым заметным в СФО

31 Октября 2019 г.
Самым невысоким - в Республике Тува
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19