6 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Эрмитаж-Сибирь» готовят к открытию

Главная Культура
Омск
17:43 6 Ноября 2019
музей, выставка, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
версия для печати Ico_print

Омский культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь» откроет двери для посетителей 8 ноября. Это единственное представительство Эрмитажа в Сибири. Центр разместился в пятиэтажном здании на ул. Музейной,4, известном в Омске как дом страхового общества «Саламандра». Его реставрировали с 2015 года. На втором этаже будет работать постоянная экспозиция отечественного искусства XX-XXI веков. В двух залах будут проходить выставки из собрания Государственного Эрмитажа. Первая из них – «Сжимая рукоять меча…», посвященная оружию стран Востока, - начнет работу уже 8 ноября.

Фото: Илья Петров/«Омск Здесь»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Омска: Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

Сибиряки претендуют на «Золотую маску»

1 Ноября 2019 г.
Объявлены номинанты национальной театральной премии
Новости Омска: В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

В Омске стартует проект «Эрмитаж Сибирь»

29 Октября 2019 г.
«Эрмитаж-Сибирь» откроется выставкой, посвященной восточному оружию.
Новости Омска: В Омске проходит XII Международный фестиваль «Молодые театры России»

В Омске проходит XII Международный фестиваль «Молодые театры России»

25 Октября 2019 г.
Директор фестиваля Олег Лоевский отметил, что театр начинает обращаться к новым темам.
Новости Омска: Режиссер Иван Твердовский: «Документальное кино на центральных российских телеканалах – изгой»

Режиссер Иван Твердовский: «Документальное кино на центральных российских телеканалах – изгой»

27 Сентября 2019 г.
Режиссер Иван Твердовский рассказал о проблемах современного документальное кино в России.
Новости Омска: В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина»

В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина»

24 Сентября 2019 г.
Участниками фестиваля стали 18 театров из 10 стран мира.
Новости Омска: В Омске восстанавливают деревянный особняк в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

В Омске восстанавливают деревянный особняк в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

4 Сентября 2019 г.
Деревянный особняк с башенкой-«ананасом» на улице 30 лет ВЛКСМ стал вторым объектом фестиваля «Том Сойер Фест» в Омске.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский вуз получил грант на создание сортов пшеницы для органического земледелия

Омский вуз получил грант на создание сортов пшеницы для органического земледелия

5 Ноября 2019 г.
Минобрнауки РФ подвело итоги конкурса
Новости Омска: Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

6 Ноября 2019 г.
Документы подписаны в рамках российско-казахстанского форума
Новости Омска: В Омске ждут президентов России и Казахстана

В Омске ждут президентов России и Казахстана

6 Ноября 2019 г.
В городе открывается Межрегиональный форум сотрудничества двух государств
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19