«Эрмитаж-Сибирь» готовят к открытию

Омский культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь» откроет двери для посетителей 8 ноября. Это единственное представительство Эрмитажа в Сибири. Центр разместился в пятиэтажном здании на ул. Музейной,4, известном в Омске как дом страхового общества «Саламандра». Его реставрировали с 2015 года. На втором этаже будет работать постоянная экспозиция отечественного искусства XX-XXI веков. В двух залах будут проходить выставки из собрания Государственного Эрмитажа. Первая из них – «Сжимая рукоять меча…», посвященная оружию стран Востока, - начнет работу уже 8 ноября.

Фото: Илья Петров/«Омск Здесь»