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В Омске открылся центр "Эрмитаж Сибирь"

Главная Культура
Омск
18:52 8 Ноября 2019
музей, омск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках проходящего в Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась церемония открытия центра «Эрмитаж Сибирь», в которой приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, министр культуры России Владимир Мединский, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и губернатор Омской области Александр Бурков.

На пресс-конференции, посвященной открытию, Михаил Пиотровский отметил, что главная задача центра «Эрмитаж-Сибирь» создание единого музейного пространства, в котором будет происходить выгодное для всех сторон сотрудничество.

«Открытие центров-спутников это ноу-хау Эрмитажа. У нас есть центры в Казани и Выборге, а теперь открывается Эрмитаж-Сибирь в Омске. И каждый такой центр  создается по-новому, по своим особым лекалам. Я рад, что такой центр появился в Омске, городе с особой аурой и достойным музейным пространством. Здесь есть музей изобразительных искусств им. Врубеля, историко-краеведческий музей, музей Гражданской войны, Омская крепость Федора Достоевского… Словом именно то пространство, в которое центр-спутник Эрмитажа привнесет свой стиль», - отметил Пиотровский.

Как рассказал Михаил Пиотровский, в центре «Эрмитаж-Сибирь» большие выставки будут сменяться каждые 6 месяцев.

«Центр-спутник в Омске не будет просто выставочной площадкой. «Эрмитаж-Сибирь»  должен быть тем Эрмитажем, который знает весь мир. Музей это ведь не вещи, музей – это фонды, коллекции и интерпретации коллекций. Просто так ту же выставку картин нам организовывать не интересно, нам интереснее создавать здесь, в Омске, то, что будет «глубже» этой темы», - заявил Михаил Пиотровский.

Первой выставкой в «Эрмитаж-Сибирь» стала экспозиция «Сжимая рукоять меча…», посвящённая оружию и подготовленная сотрудниками отдела «Арсенал» Эрмитажа. По словам Михаила Пиотровского, тема следующей выставки будет посвящена Петру I.

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