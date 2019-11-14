Кэмерон Карпентер: «Я не верю во вдохновение, это ложное убеждение»

На Сибирском международном фестивале органной музыки выступил американский музыкант Кэмерон Карпентер – единственный органист планеты, номинировавшийся на премию Grammy.

На фестивале Карпентер исполнил программу из музыки Баха. Виртуоз-шоумен, которого мировая пресса сравнивает с Листом и Паганини, практически не дает интервью. Но в Омске музыкант провел небольшую встречу с публикой.

«Я не верю во вдохновение, это ложное убеждение. Музыка – это очень мощный наркотик, который нужно принимать только в небольших количествах. Я считаю, что у каждого в жизни должна быть музыка. Каждый человек должен освоить какой-нибудь музыкальный инструмент, но одно дело освоить инструмент и совсем другое посвятить свою жизнь инструменту», - приводит слова Кэмерона Карпентера Международный пресс-центр «МКР-Медиа». .

По мнению Кэмерона Карпентера, орган остается инструментом из прошлого.

«Те, кто посвящает свою жизнь органу, должны понимать – они посвящают жизнь инструменту, который не популяризирован. Это не модный инструмент. Орган – для тех людей, которые любят быть в одиночестве. Он ужасен для детей, в том числе, потому что заниматься органом могут только сильные личности», - рассказал Карпентен.

По материалам Международного пресс-центра "МКР-Медиа"