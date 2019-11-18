В городе Тара Омской области проходит IV театральный фестиваль «Сотоварищи»

Участниками IV Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», посвященного памяти Народного артиста СССР Михаила Ульянова станут 14 театральных коллективов со всей России.

Директор Омского государственного Северного драматического театра им. М. А. Ульянова Анджей Неупоекоев Пресс-центру МКР-Медиа рассказал, что в программе будут представлены 15 спектаклей.

«Уникальность фестиваля «Сотоварищи» в том, что в этом году он будет приурочен к 425-летию города Тара и дню рождения нашего великого земляка Михаила Александровича Ульянова. По своим размахам фестиваль принял невообразимые размеры – 14 театральных коллективов со всей страны (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Тобольск, Губаха, Вышний Волочек и Омск) представят 15 спектаклей, которые пройдут на двух площадках – Северного драматического театра имени М.А. Ульянова и Культурно-досугового центра «Север». Почетными гостями фестиваля в этом году стал театр имени Евгения Вахтангова (г. Москва) в лице заслуженного артиста РФ Александра Олешко, который представит тарчанам и гостям города музыкальный вечер «Давайте негромко…», и Елены Ульяновой, президента благотворительного фонда «Народный артист СССР» имени Михаила Ульянова, художницы и дочери М.А. Ульянова. Не менее насыщена и оff-программа фестиваля – лекции, мастер-классы, эскизные показы под руководством Александра Вислова (уникальная лаборатория, в рамках которой практически все участники фестиваля покажут эскизы из спектаклей и фильмов где играл Михаил Ульянов), Владимира Спешкова и Дмитрия Данилова. Лаборатория Дмитрия Данилова будет идти в режиме онлайн-трансляции и будет посвящена теме того, как пишется драматургическое произведение, - отметил Анджей Неупокоев.

По словам директора Северного драматического театра, фестиваль стал площадкой, объединяющей людей, занимающихся и любящих театральное искусство.

«Для нас очень важно, что мы находим единомышленников не только в пределах Омской области, но и в других регионах России. Надеемся, что за эти годы фестиваль стал доброй традицией и площадкой для развития и распространения театрального искусства, площадкой, которая объединяет талантливых режиссеров, артистов, драматургов, творческую интеллигенцию, людей, интересующихся театральным искусством, людей, для которых, возможно, именно в период фестиваля театр станет открытием, площадкой с активным диалогом, обменом опытом, сотворчеством», - рассказал Анджей Неупокоев.

Член жюри фестиваля «Сотоварищи», театральный критик, кандидат искусствоведения, декан театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств и редактор «Петербургского театрального журнала» Евгения Тропп в интервью Пресс-центру "МКР-Медиа" рассказала о своих ожиданиях от фестиваля.

«Я жду от фестиваля, конечно, интересных впечатлений от спектаклей. Ни одного из них я не видела раньше, трудно что-то предугадывать и тем более «делать ставки». Но, скажем, работы режиссера Алексея Янковского я всегда жду с особым чувством: привлекает поэтический, небытовой язык этого режиссера, небанальное решение любого материала, совершенно индивидуальный способ работы с артистами. Так что челябинские «Москва – Петушки» для меня один из самых ожидаемых спектаклей. Наверное, еще один «магнит» в программе – спектакль хозяев фестиваля «Пробуждение весны». Я не видела первый вариант постановки пьесы Ф. Ведекинда, который шел в Таре лет 10 назад, но много о нем слышала, так что мечтаю посмотреть новую версию.

И, безусловно, я жду встречи не только с актерами и режиссерами, гостями фестиваля, но и со своими коллегами-критиками, с которыми мы будем работать в жюри. Мы ведь тоже «сотоварищи»! Возможность профессионального диалога, плодотворной дискуссии очень важна», - рассказала Евгения Тропп.

IV Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», посвященный памяти Народного артиста СССР Михаила Ульянова проходит городе Тара 16 – 24 ноября 2019 года.