Эмир Кустурица готов организовать музыкальный фестиваль в Омске

Власти Омской области и кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица намерены провести музыкальный фестиваль в Омске. В нем примут участие победители фестиваля русской музыки «Большой» разных лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Договоренность была достигнута в ходе встречи омского губернатора Александра Буркова с приехавшим в сибирский регион Эмиром Кустурицей. «Большой» проходит с 2013 года в деревянном поселке Дрвенград, который построил в Сербии музыкант. В нем принимают участие молодые исполнители.

«А давайте сделаем микс фестивалей? Фестиваль в фестивале!», - цитирует гостя Омской области портал правительства региона.

«Мы будем вам благодарны, если эта идея осуществится! Россия и Сербия очень близки по духу», - сказал, в свою очередь, Александр Бурков.

Эмир Кустурица выступит в Музыкальном театре со своим The No Smoking Orchestra. Кроме того, он планирует посетить литературный музей им. Достоевского и центр «Эрмитаж-Сибирь».

Фото: портал правительства Омской области