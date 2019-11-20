Санкт-Петербургский государственный университет открыл доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг

Санкт-Петербургский государственный университет открыл для всех желающих доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг из коллекции Научной библиотеки университета – источнику по истории монголов «Сокровенное сказание», альбому «Портреты китайских красавиц древности» и фрагментам романа «Сон в красном тереме».

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа старший преподаватель кафедры китайской филологии СПбГУ, заместитель директора Института Конфуция Дмитрий Маяцкий рассказал, в чем уникальность этих изданий.

«Ценность рукописного альбома «Портреты китайских красавиц» (и трех других альбомов, хранящихся в СПбГУ и образующих с ним единую серию) состоит в том, что входящие в него рисунки исполнены в редком жанре традиционного китайского изобразительного искусства – «вай сяо хуа», называемом также «китайской экспортной живописью эпохи Цин».

Произведения этого жанра создавались в Китае в XIX – начале XX века. Китайская интеллигенция долгое время относила их к невысокому виду искусства и пренебрегала ими, потому что рисунки изначально ориентировались преимущественно на спрос увлекавшихся Китаем иностранцев. С течением времени такое отношение со стороны образованных китайцев привело к естественной утрате значительной части наследия «вай сяо хуа» в Китае. В результате, к 1990-м годам, когда пришло осознание высокой этнографической и культурологической ценности рисунков, стали замечать их изобразительные достоинства, выяснилось, что основная часть сохранившегося наследия доступна теперь за пределами Китая – в России, Франции, США и некоторых других странах», - отметил Дмитрий Маяцкий.

По словам ученого крупнейшая в мире коллекция таких рисунков сосредоточена в Санкт-Петербурге (Эрмитаже, Кунсткамере, Институте восточных рукописей РАН и СПбГУ). Эти рисунки приобретались преимущественно учеными-востоковедами, чиновниками и предпринимателями, работавшими в Китае в 1860-1910-е годы. Рисунки СПбГУ принадлежат мастерской крупнейшего авторитета жанра – Чжоу Пэйчуню, на что указывают владельческие печати мастерской на каждом рисунке, что еще более повышает культурную ценность рисунков.

«Сокровенное сказание» – предположительно единственная в мире монголо-китайская рукопись трактата «Секретная история династии Юань». Кроме того, это – единственная в мире максимально полная рукописная копия трактата. «Сокровенное сказание» - древнейший письменный памятник, посвященный истории монголов. Вместе с тем, он содержит ценнейшие сведения также по истории Средней Азии и Китая XII-XIII веков», - рассказал Дмитрий Маяцкий.

Как отмечает востоковед, оригинал трактата был создан в 1240 году неизвестным автором. Университетская копия была подготовлена в 1804 году по заказу известного китайского ученого Бао Тинбо (1728-1814). В 1872 году ее приобрел китаевед архимандрит Палладий (1817-1878), а в 1880 году книгу передал Университету А.М. Позднеев (1851-1920). В библиотеках Китая хранятся около 20 списков трактата, но все они содержат информацию меньшего объема, нежели список СПбГУ.

«Сон в красном тереме» - один из важнейших и сложнейших в истории китайской литературы классических романов, создан писателем Цао Сюэцинем (1715-1764). В Китае существует отдельная отрасль гуманитарного знания («красноведение»), посвященная изучению только этого романа. Чтобы понять масштабы «красноведения», стоит осуществить такое сравнение: учеными восьми китайских научных школ, занимавшихся изучением романа и Цао Сюэциня, было создано примерно столько же трудов, сколько литературных произведений было написано российскими литераторами в XIX – XX веках. В книжном собрании Научной библиотеки СПбГУ имеется крайне редкий экземпляр романа Цао Сюэциня, представляющий собой первое 120-главное издание романа, вышедшее в 1791 году. Общий тираж первого издания романа составил 50 экземпляров, многие из которых за 230 лет были утрачены», - рассказал Дмитрий Маяцкий.

Эксперт отметил, что в Научной библиотеке СПбГУ особенно высоко востребованы книги по истории и литературе стран Азии. Большей популярностью пользуются книги по китайскому языку и книги, посвященные разным сферам жизни в Китае – истории, политике, экономике, социальному положению и многому другому.

Открытие доступа к электронным версиям старинных китайских книг было приурочено к VIII Петербургскому международному культурному форуму, на котором Китай получил почетный статус страны – гостя.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа