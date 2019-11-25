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Спектакль по книге «Москва-Петушки» победил на омском фестивале

Главная Культура
Омск
12:48 25 Ноября 2019
фестиваль, театр, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В омском городе Тара завершился очередной всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи». На этот раз в нем приняло участие 14 театральных коллективов, показавших 15 спектаклей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сотоварищи» проводятся в память об артисте Михаиле Ульянове. Артист родился в селе Бергамак Муромцевского района Тарского округа в 1927 году. На сцене Северного драматического театра его имени во время фестиваля можно было увидеть постановки из Омска, Челябинска, Барнаула, Тюмени и др.

Лучшим спектаклем была названа работа Челябинского государственного драматического «Камерного театра» «Москва-Петушки», режиссером и художником-постановщиком которой выступил Алексей Янковский. Спектакль поставлен по одноименному культовому произведению Венедикта Ерофеева.

«По дороге в театр будьте внимательны и бдительны! Остерегайтесь вокзалов, ЖД-станций, случайных и неслучайных собутыльников! И самое главное - рассекающих по улицам мегаполиса всадников Апокалипсиса», - говорится в аннотации к спектаклю на сайте театра.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, следующий фестиваль пройдет в 2021 году.

Фото: сайт ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»

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