Кукла омской художницы уйдет с молотка престижного аукциона в Берлине

Портретная кукла «Хармс» художницы Ксении Баженовой выставлена на ежегодном аукционе современного искусства «Today. Berlin. Art.», который пройдет в Берлине.

Ксения Баженова отмечает, что сначала кукла принимала участие в выставке проекта «Фабрика мечты 1. Антропология в смешанной технике».

«Как отметил куратор выставки, по ее итогам проект получил фантастическое приглашение – принять участие в ежегодном аукционе современного искусства в Берлине «Today. Berlin. Art.». Это престижное и знаковое событие в культурной жизни Германии и Европы. Причем, впервые в истории на аукцион в лице проекта «Фабрика мечты 1. Антропология в смешанной технике» приглашены современные авторские куклы и арт-текстиль, что можно считать успехом и настоящим прорывом», - отметила Ксения Баженова.

Художница рассказала, чем ее привлек русский писатель Даниил Хармс.

«Хармс для немцев фигура известная, недавно в Германии издали полное собрание его сочинений. Сам он в совершенстве знал немецкий язык и учился в Петришуле. Его мать дворянка Надежда Колюбакина была потомком древнего немецкого рода Фаренсбахов. Многие обзывали Хармса немецким шпионом. С одной стороны Хармс - яркий и неординарный персонаж, который ходил в костюме, сшитом на английский манер, свободно изъяснялся на немецком языке, курил трубку, показывал фокусы детям, играл на фисгармонии, шутил и был душой компании. Но, с другой стороны, мы видим человека очень трогательного, несчастного, нелепого. В своих дневниках он пишет о своей неуклюжести и стеснении, о том, как стыдно пойти в филармонию в пиджаке, проеденном молью, о том, что сносились галоши и о том, что нет денег даже на еду», - рассказала Ксения Баженова.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа