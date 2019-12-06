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Пользователи сервиса «Яндекс. Эфир» могут увидеть первыми новый проект «Сад поэтов» от телеканала «Продвижение»

Главная Культура
Омск
15:05 6 Декабря 2019
культура, телеканал, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Пользователи сервиса «Яндекс. Эфир» могут увидеть первыми новый проект «Сад поэтов» от телеканала «Продвижение».

«Сад поэтов» - авторский проект кандидата филологических наук Екатерины Барановской, посвященный анализу петербургской поэтической традиции. В своих программах автор рассуждает о месте и роли поэта в культуре, о влиянии атмосферы места на систему смыслообразования и о включенности русской поэтической традиции в мировой культурный контекст. В проекте звучат стихи Анны Ахматовой, Елены Шварц, Олега Юрьева, Николая Заболоцкого, Михаила Кузьмина, Василия Филиппова и многих других.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа креативный  директор телеканала «Продвижение» Сергей Деменский отметил, что сегодня в России есть тенденция и запрос на жесткое интеллектуальное знание.

«Есть запрос на интеллектуальное «телесмотрение». Может быть, мы немного опережаем время, но констатируя данную тенденцию, телеканал  «Продвижение» сделал ряд проектов, которые оказались востребованы. Наши зрители уже увидели цикл интервью с известными российскими кинодокументалистами, киноведами, режиссерами и сценаристами в рамках «Проекта  123/19» и «Деконструкцию» - проект, в котором мы обсуждаем фильм или сериал с точки зрения соответствия художественного решения  исторической действительности и научной реальности», - рассказал Сергей Деменский.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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