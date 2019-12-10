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Омская фолк-группа Nytt Land представила новый клип

Главная Культура
Омск
13:08 10 Декабря 2019
группа, омск, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская фолк-группа  Nytt Land представила новый клип «Pusel ov Aki's song» и первый сингл из предстоящего релиза «CVLT», релиз которого ожидается в начале следующего года на лэйбле KSENZA RECORDS.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа создатель группы Анатолий Пахаленко отметил, что новый альбом Nytt Land выйдет в марте.

«Идея «Pusel ov Aki's song» родилась у меня в голове еще весной, и я долго с ней носился, потому что мы всё лето были на гастролях, а съемки клипа предполагают всё-таки достаточное время на подготовку и реализацию всех идей. Поэтому когда в сентябре у нас выпал трехнедельный перерыв между гастролями, мы плотно занялись этим клипом. Снимали в зале театра-студии Любови Ермолаевой, поэтому так же было необходимо подстраиваться и под график театра», - рассказал Анатолий Пахаленко.

По его словам, группа хотела создать духовно-личный клип.

«Я хотел снять минимализм, такой духовно-личный клип, в котором мы бы показали Наталью именно близко и фактически, фигурально выражаясь. Клип про женщину –  красивую, загадочную, про её внутреннее состояние и многогранность. И в итоге я очень доволен результатом. Это не история или рассказ – это танец, движение, образы. Сейчас вместе со съемочной командой МКР-Медиа мы работаем над следующим клипом, который-то и клипом называть язык не поворачивается – это настоящий фильм. Очень эпичный фильм, с отличной динамикой и очень драйвовый. С нетерпением ждём его», - отметил лидер Nytt Land.

Первый сингл из предстоящего релиза «Пусǝԓ ов аки ар» является обрядовой песней хантов.

«Релиз нового альбома мы вместе с лэйблом перенесли на начало марта, так как в связи с новогодними каникулами до конца зимы не успевает напечататься винил. Работы очень отличаются и концептуально, и в плане звучания от того, что мы делали раньше. Мы сделали большой упор именно на традиционную культуру народов Сибири, и половина материала – это наше переосмысление обрядовых песен хантов. Очень сильный материал, очень архаичный и глубокий по смысловому содержанию. Кстати, клипы мы снимаем пока тоже именно на эти песни. Часть альбома будет в нашей традиционной древнескандинавской тематике. Появились гитары, есть достаточно агрессивные моменты в аранжировке. В общем вы уже скоро и сами всё услышите», - отметил Анатолий Пахаленко.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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