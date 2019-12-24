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Омичи создали ёлочный шар меньше рисового зерна

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Омск
12:32 24 Декабря 2019
новый год, игрушка, культура, рекорд
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Стеклодув Юрий Чеглаков и микроминиатюрист Анатолий Коненко представили свою совместную работу - стеклянный шар для ёлки, сообщает «Радио Сибирь».

 Чеглаков выдул стеклянную сферу, а Коненко поместил её на рисовое зерно и выполнил из золота две надписи: "2020" и "С Новым годом!".

У шарика есть крошечная петелька, поэтому его можно повесить на ёлку. Размер шара составил меньше двух миллиметров, и чтобы хорошо его рассмотреть, понадобятся лупа или микроскоп.

Мастера подали заявку в Книгу рекордов России, чтобы их ёлочная игрушка официально получила звание самого маленького стеклянного шара в стране.

Увидеть необычное изделие омичи смогут в музее имени Врубеля на выставке, которая откроется в преддверие праздника.

Год назад Анатолий Коненко создал миниатюры Деда Мороза и Снегурочки. Фигурки размером 6 мм, выполнены из полимерной глины.

Фото ok.ru

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