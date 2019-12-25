Телеканал «Продвижение» представил фильм «35 мм»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошел закрытый показ нового фильма телеканала «Продвижение» «35 зим», посвященный театру мод «Обраz».

По словам автора фильма, главного редактора Омской телевизионной компании Татьяны Шкириной, «35 зим» снимался на протяжении года.

«В новом фильме мы будем удивлять театральной атмосферой. Это работа про очень интересное, необычное для Омска явление. Про театр мод с одной стороны все знают, но, с другой стороны, он нуждается в популяризации и продвижении. Потому что основная миссия театра мод «Обраz» – продвижение школы омского дизайна. У нас получилась история, которую мы постарались рассказать от начала до конца: от момента, как это возникло и до того, к чему это пришло и даже больше, показать вектор дальнейшего развития», - рассказала Татьяна Шкирина.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, фильм про омскую школу дизайна он ждал давно.

«Я слежу за модой. Почему? Потому что именно Омск является столицей модных дизайнеров России. Это известно всей стране. Стараюсь быть на всех показах, на всех событиях, которые связаны с модой и дизайнерами, потому что это основа креативной культурной индустрии в городе Омске», - отметил Юрий Трофимов.

По словам художественного руководителя театра мод «Обраz» Эммы Васильевой, выпускники театра сегодня живут и работают по всему миру, а «Обраz» давно перерос формат студенческого театра.

«Обраz» давно перешел из формата студенческого театра в молодежный. Мы абсолютно далеки от коммерциализации и от того, как извлекать прибыль из наших спектаклей и перфомансов. Нам ценнее импровизация, в которую каждый может принести свои мысли и эмоции… О нас знают, нас копируют – значит, мы все делаем правильно», - рассказала Эмма Васильева.

По словам создателей фильм «35 зим» вскоре выйдет в эфире телеканала «Продвижение» – следите за анонсами в социальных сетях телеканала.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа