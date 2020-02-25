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В Чехии открылся V фестиваль «Сибирь, Сибирь».

Главная Культура
Омск
09:40 25 Февраля 2020
искусство, фестиваль, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чехии открылся V фестиваль «Сибирь, Сибирь». В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа организатор фестиваля  Вадим Терентьев рассказал, что на нем пройдут выставки художников и показ документальных фильмов.

«Четыре дня будет идти выставка картин художников. От участников объединения «Сугроб» - Денис Русаков, Антон Куприянов и Иван Шатов. Также представлены работы Павлы Марковой из Омска. На фестивале покажут два фильма jvcr и «Хранители Алтая». Пройдут мастер-классы для взрослых по созданию якутских кукол и мастер-класс для детей от художницы Юлии Пероутковой из Омска.  Вернисаж выставки был популярен среди русскоязычной молодёжи, студентов Праги», - рассказал Вадим Терентьев.

 «В этот раз на выставке представлены работы художников различного периода с 2015-го по 2019-й годы. В планах этим летом провести фестиваль «Сибирь, Сибирь» в самой Сибири – в городах Омск, Тара, Томск и Якутск. Фестиваль создается по принципу DIY – сделай сам, без поддержки государства», - рассказал Вадим Терентьев.

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