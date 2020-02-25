В Чехии открылся V фестиваль «Сибирь, Сибирь». В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа организатор фестиваля Вадим Терентьев рассказал, что на нем пройдут выставки художников и показ документальных фильмов.

«Четыре дня будет идти выставка картин художников. От участников объединения «Сугроб» - Денис Русаков, Антон Куприянов и Иван Шатов. Также представлены работы Павлы Марковой из Омска. На фестивале покажут два фильма jvcr и «Хранители Алтая». Пройдут мастер-классы для взрослых по созданию якутских кукол и мастер-класс для детей от художницы Юлии Пероутковой из Омска. Вернисаж выставки был популярен среди русскоязычной молодёжи, студентов Праги», - рассказал Вадим Терентьев.

«В этот раз на выставке представлены работы художников различного периода с 2015-го по 2019-й годы. В планах этим летом провести фестиваль «Сибирь, Сибирь» в самой Сибири – в городах Омск, Тара, Томск и Якутск. Фестиваль создается по принципу DIY – сделай сам, без поддержки государства», - рассказал Вадим Терентьев.