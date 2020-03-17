Зданию омского музыкального училища отремонтируют фасад

В Омске отреставрируют фасад здания, где размещается БПОУ «Омское музыкальное училище им. Шебалина». На это региональное министерство культуры выделило 15 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фасад корпуса выходит на пр. Маркса. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«… Отреставрирована будет как сторона, выходящая на проспект Маркса, так и со стороны внутреннего двора, где будет восстановлены все утраченные декоративные элементы. В ближайшее время училище объявит торги на поиск подрядчика. Работы планируется начать уже в мае этого года», - сообщил порталу правительства Омской области директор учреждения Олег Неупокоев.

По данным областных властей, в ходе работ будут восстановлены все утраченные архитектурные элементы.

Здание, в котором располагается «шебалинка», было построено в начале прошлого века. Первыми хозяева оно использовалось в качестве доходного дома. В этом году музыкальное училище отметит свое 100-летие.

Фото: портал правительства Омской области