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Телеканал «Продвижение» подготовил фильм об истории театра мод "ОбраZ"

Главная Культура
Омск
14:17 24 Марта 2020
кино, мода, фильм, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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На YouTube-канале телеканала «Продвижение» появилась документальная картина «35 зим» (16+), которая рассказывает об истории известного театра мод «ОбраZ», сообщает «Омск Здесь».

Для его создания автор фильма Татьяна Шкирина в течение года общалась с участниками коллектива, которые работали над постановками в 80-х годах, и теми, кто гастролирует с "ОбраZoм" по России и другим странам сейчас.

В результате получился большой документальный фильм. Участие в съёмках фильма приняли те, кто когда-то стоял у истоков самого модного омского театра, создавая первые постановки в 80-х годах прошлого века в актовом зале Омского технологического института, и те, кто вместе с «образовцами» сегодня ездит на гастроли.

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