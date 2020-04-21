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Проект «Деконструкция» устроил историческую проверку приключенческого фильма Агустина Диаса Янеса «Капитан Алатристе»

Главная Культура
Омск
21:16 21 Апреля 2020
кино, проект, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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Просветительское онлайн-шоу «Деконструкция» - совместный проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру – устроил историческую проверку приключенческого фильма Агустина Диаса Янеса «Капитан Алатристе». В новом выпуске шоу военный историк Клим Жуков прокомментировал исторический контекст описываемой в фильме эпохи, обозначил исторические ошибки и неточности, допущенные съемочной командой, а также порассуждал о роли романтизированных клише в кино и литературе.

Фильм «Капитан Аластристе» является экранизацией исторических романов «Приключения капитана Алатристе» (1996-2011) популярного испанского писателя Артуро Переса-Реверте. В ней рассказывается о событиях из жизни Диего Алатристе, вымышленного солдата испанской армии XVII века, ставшего наемником и выполнявшего разные поручения короля и других аристократов.

В вышедшей в 2006 году картине испанского режиссера Агустина Диаса Янеса роль капитана исполнил актер Вигго Мортенсен, прославившийся ролью Арагорна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

В новом выпуске «Деконструкции» Клим Жуков, в частности, отвечает на вопросы, насколько образ человека с ножом в зубах характеризует эпоху XVII века в Испании, соответствует ли внешний вид главного героя духу времени, какие на самом деле были отношения инквизиции и короля Испании в XVII веке и мог ли талантливый полководец случайно застрелиться, празднуя победу над врагом.

В разговоре с ведущей шоу, художником по костюмам и модельером Кристиной Егоровой он предлагает новый взгляд на экранизацию исторических романов Артуро Переса-Реверте.

Совместный просветительский онлайн-проект «Деконструкция» редакции телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру стартовал в июле 2019 года. Эксперты проекта – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на соответствие современной научной картине мира.

Проект «Деконструкция» рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в проекте разбирались такие киноленты, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк юрского периода» и другие. Все серии проекта «Деконструкция» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру и на Яндекс.Эфире.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал. Создан в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ, аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат и победитель всероссийских и международных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016» в номинации «Лучший телевизионный дизайн».

Кино-Театр.Ру - русскоязычный интернет-проект о российских и зарубежных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, имеющий самую полную базу российских актеров и актрис. Сайт вошел в список социально значимых сайтов.

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