Мировое кино проанализируют ученые из разных областей наук на аудиосервисе «CastBox»

Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру теперь доступен и в формате подкастов на сервисе CastBox. Проект «Деконструкция» стартовал в сети в июле 2019-го года на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру.

На сервисе CastBox уже можно найти подкаст выпуска с участием Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру. Ученый разбирает австралийскую ленту 2006 года «10 лодок». Этот и другие подкасты «Деконструкции» доступны на сайте сервиса CastBox и в мобильном приложении.

В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» обсуждались фильмы Жана-Жака Анно «Имя розы», Мела Гибсона «Храброе сердце», Жака Малатье «Последний неандерталец», Такаси Коидзуми «Любимое уравнение профессора», Вольфганга Петерсона «Эпидемия» и другие.

О проекте «Деконструкция»

Совместный просветительский онлайн-проект редакции телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру. Эксперты проекта – популяризаторы различных областей науки – разбирают фильмы на соответствие современной научной картине мира. Проект «Деконструкция» рассчитан на образованного зрителя, который смотрит кино вдумчиво и критически относится к кинематографическим «домыслам». Все серии проекта «Деконструкция» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал. Создан в 2014 году, вещает в более чем 180 городах РФ, аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат и победитель всероссийских и международных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016» в номинации «Лучший телевизионный дизайн».

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