«Крестный отец южноафриканского рока» Арно Карстенс впервые выступит для российских слушателей онлайн

Международная сеть TV BRICS покажет первый концерт известного африканского рокера Арно Карстенса, подготовленного специально для российской аудитории. Посмотреть выступление можно будет в прямом эфире 7 июня в 17:00 (+3 GTM) на канале TV BRICS в YouTube. Официальный информационный партнер концерта – «Радио Сибирь».

Арно Карстенс - обладатель мировых музыкальных наград «Лучший рок-альбом» и «Лучший альтернативный альбом». Журнал Mail & Guardian назвал его «крестным отцом южноафриканского рока». Артист никогда ранее не давал концерты в России. Для музыканта это шоу станет российским дебютом и знакомством с российским слушателем в формате онлайн.

Российский концерт станет частью масштабного проекта онлайн-концертов артиста #STAGEATHOME, стартовавшего в период режима самоизоляции в ЮАР. 7 июня в прямом эфире на TV BRICS певец представит программу, включающую в себя старые хиты, а также свежие синглы «Midnight Screams» и «Erupt» из нового альбома, релиз которого намечен на конец 2020 года.

«В это время нам особенно важно уметь фокусироваться на позитивных моментах, на маленьких победах, - именно это помогает не падать духом. Конечно, песни, которые я играю сегодня, были написаны задолго до пандемии COVID-19, но я надеюсь, что они смогут поднять настроение людям. И мне хочется верить, что именно музыка способна помочь преодолеть любые трудности, особенно в нынешних условиях полной неопределённости, в которых оказался весь мир,» - говорит Арно Карстенс.

"Пандемия и карантин проходят, но чувство единения всего человечества, возникшее в этот тяжёлый период, должно остаться. Этому и послужит серия концертов, которые ТВ БРИКС планирует представить совместно с музыкантами разных стран. Первым станет концерт знаменитого африканского артиста Арно Картенса. Творчество и музыка объединяют," - отметил генеральный директор TV BRICS Илья Бачурин.

За несколько дней до онлайн-концерта новые песни артиста можно будет эксклюзивно услышать в эфире «Радио Сибирь».

Арно Карстенс - южноафриканский рок-музыкант и автор песен. Начал музыкальную карьеру в 1994 году как солист группы The Springbok Nude Girls. Выступает на английском языке и языке африкаанс (один из официальных языков ЮАР). Обладатель наград «Лучший рок-альбом», «Лучший альтернативный альбом» и «Лучшая песня года». За пределами ЮАР он также известен как «крестный отец южноафриканского рока» по версии журнала Mail & Guardian. Лицо сентябрьского номера журнала Rolling Stones 2012. Арно Карстенс – постоянный хэдлайнер крупнейших рок-фестивалей ЮАР. Выступал в европейских турне с такими звездами мировой музыкальной сцены, как The Rolling Stones, U2, R.E.M. и The Police. Арно Карстенс известен также как художник, в Кейптауне можно посетить его арт-галерею.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

«Радио Сибирь» - сеть региональных радиостанций, которая начала вещание в 1992 году в Томске. Уже более 27 лет вещает в крупнейших городах Сибири и Урала, охватывая аудиторию более 6 млн. человек. Проекты «Радио Сибирь» неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», получали награды фестиваля «Вместе — радио».