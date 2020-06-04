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«Крестный отец южноафриканского рока» Арно Карстенс впервые выступит для российских слушателей онлайн

Главная Культура
Омск
14:03 4 Июня 2020
концерт, культура, брикс, телевидение
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Международная сеть TV BRICS покажет первый концерт известного африканского рокера Арно Карстенса, подготовленного специально для российской аудитории. Посмотреть выступление можно будет в прямом эфире 7 июня в 17:00 (+3 GTM) на канале TV BRICS в YouTube. Официальный информационный партнер концерта – «Радио Сибирь».

Арно Карстенс - обладатель мировых музыкальных наград «Лучший рок-альбом» и «Лучший альтернативный альбом». Журнал Mail & Guardian назвал его «крестным отцом южноафриканского рока». Артист никогда ранее не давал концерты в России. Для музыканта это шоу станет российским дебютом и знакомством с российским слушателем в формате онлайн.

Российский концерт станет частью масштабного проекта онлайн-концертов артиста #STAGEATHOME, стартовавшего в период режима самоизоляции в ЮАР. 7 июня в прямом эфире на TV BRICS певец представит программу, включающую в себя старые хиты, а также свежие синглы «Midnight Screams» и «Erupt» из нового альбома, релиз которого намечен на конец 2020 года.

«В это время нам особенно важно уметь фокусироваться на позитивных моментах, на маленьких победах, - именно это помогает не падать духом. Конечно, песни, которые я играю сегодня, были написаны задолго до пандемии COVID-19, но я надеюсь, что они смогут поднять настроение людям. И мне хочется верить, что именно музыка способна помочь преодолеть любые трудности, особенно в нынешних условиях полной неопределённости, в которых оказался весь мир,» - говорит Арно Карстенс.

"Пандемия и карантин проходят, но чувство единения всего человечества, возникшее в этот тяжёлый период, должно остаться. Этому и послужит серия концертов, которые ТВ БРИКС планирует представить совместно с музыкантами разных стран. Первым станет концерт знаменитого африканского артиста Арно Картенса. Творчество и музыка объединяют," - отметил генеральный директор TV BRICS Илья Бачурин. 

За несколько дней до онлайн-концерта новые песни артиста можно будет эксклюзивно услышать в эфире «Радио Сибирь».

Арно Карстенс - южноафриканский рок-музыкант и автор песен. Начал музыкальную карьеру в 1994 году как солист группы The Springbok Nude Girls. Выступает на английском языке и языке африкаанс (один из официальных языков ЮАР). Обладатель наград «Лучший рок-альбом», «Лучший альтернативный альбом» и «Лучшая песня года». За пределами ЮАР он также известен как «крестный отец южноафриканского рока» по версии журнала Mail & Guardian. Лицо сентябрьского номера журнала Rolling Stones 2012. Арно Карстенс – постоянный хэдлайнер крупнейших рок-фестивалей ЮАР. Выступал в европейских турне с такими звездами мировой музыкальной сцены, как The Rolling Stones, U2, R.E.M. и The Police. Арно Карстенс известен также как художник, в Кейптауне можно посетить его арт-галерею.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

«Радио Сибирь»  - сеть региональных радиостанций, которая начала вещание в 1992 году в Томске. Уже более 27 лет вещает в крупнейших городах Сибири и Урала, охватывая аудиторию более 6 млн. человек. Проекты «Радио Сибирь» неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», получали награды фестиваля «Вместе — радио».

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