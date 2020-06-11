11 июня
Омск
погода +30 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Информационный портал «Омск Здесь» запускает новый проект «#встречисавтором»

Главная Культура
Омск
11:36 11 Июня 2020
омск, телевидение, литература, проект, автор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Информационный портал «Омск Здесь» запускает новый проект «#встречисавтором», в котором молодые авторы представят свои произведения.

«Квинтэссенцией европейской культуры, безусловно, является философский трактат. Чтобы понять европейца, конечно, надо читать тексты Жака Дерриды, Хосе Ортеги-и-Гассета, Герберта Маркузе. Чтобы стать частью американского общества, надо жадно смотреть кино. Российское самосознание быстрее всего, тоньше и глубже схватывает художественный текст. Именно русские, советские, российские писатели снимают общественные настроения, общественную рефлексию», - прокомментировал старт проекта его продюсер, креативный директор телеканала «Продвижение» Сергей Деменский.

«Сегодня Омская область – это удивительное место, и в ней сегодня уникальное время. Я жадно вслушиваюсь, всматриваюсь, погружаюсь в тексты Виктора Бована, Сергея Кириенко, Серафимы Орловой, Кати Свердловой… Я хочу поблагодарить всех участников за смелость, за то, что они сделали нам такой роскошный подарок – и поздравить наших читателей, слушателей и зрителей с возможностью первыми соприкоснуться с будущим», - добавил он.

Проект «#встречисавтором» откроет писатель и драматург Серафима Орлова (на фото), которая представит рассказ «Переводчик с человеческого», написанный за время самоизоляции.

В следующих выпусках проекта Александра Яковлева познакомит читателей «Омск Здесь»  с началом своей новой детской фантастической повести.

Александр Тихонов выбрал фрагмент романа о мире постапокалипсиса, над которым он работает, а драматург Катя Свердлова прочитает отрывки из злободневной пьесы, посвящённой карантину.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Культура / НОВОСТИ
Новости Омска: «Крестный отец южноафриканского рока» Арно Карстенс впервые выступит для российских слушателей онлайн

«Крестный отец южноафриканского рока» Арно Карстенс впервые выступит для российских слушателей онлайн

4 Июня 2020 г.
Международная сеть TV BRICS покажет первый концерт известного африканского рокера Арно Карстенса
Новости Омска: Мировое кино проанализируют ученые из разных областей наук на аудиосервисе «CastBox»

Мировое кино проанализируют ученые из разных областей наук на аудиосервисе «CastBox»

27 Апреля 2020 г.
Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру теперь доступен и в формате подкастов на сервисе CastBox
Новости Омска: Проект «Деконструкция» устроил историческую проверку приключенческого фильма Агустина Диаса Янеса «Капитан Алатристе»

Проект «Деконструкция» устроил историческую проверку приключенческого фильма Агустина Диаса Янеса «Капитан Алатристе»

21 Апреля 2020 г.
«Деконструкция» - совместный проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру
Новости Омска: Телеканал «Продвижение» подготовил фильм об истории театра мод "ОбраZ"

Телеканал «Продвижение» подготовил фильм об истории театра мод "ОбраZ"

24 Марта 2020 г.
На YouTube-канале телеканала «Продвижение» появилась документальная картина «35 зим».
Новости Омска: Зданию омского музыкального училища отремонтируют фасад

Зданию омского музыкального училища отремонтируют фасад

17 Марта 2020 г.
Минкультуры Омской области выделило 15 млн рублей
Новости Омска: В Чехии открылся V фестиваль «Сибирь, Сибирь».

В Чехии открылся V фестиваль «Сибирь, Сибирь».

25 Февраля 2020 г.
Организатор фестиваля Вадим Терентьев рассказал, что на нем пройдут выставки художников и показ документальных фильмов.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске для экономии объединят семь спортивных школ

В Омске для экономии объединят семь спортивных школ

10 Июня 2020 г.
Средства направят на развитие спорта
Новости Омска: Названы якорные резиденты создающейся омской ОЭЗ

Названы якорные резиденты создающейся омской ОЭЗ

10 Июня 2020 г.
ОЭЗ «Авангард» займет почти 500 гектаров
Новости Омска: Омская область опередила сибирские регионы по темпу роста инвестиций

Омская область опередила сибирские регионы по темпу роста инвестиций

8 Июня 2020 г.
Итоги первого квартала подвели в аппарате полпреда президента в СФО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19