Информационный портал «Омск Здесь» запускает новый проект «#встречисавтором», в котором молодые авторы представят свои произведения.

«Квинтэссенцией европейской культуры, безусловно, является философский трактат. Чтобы понять европейца, конечно, надо читать тексты Жака Дерриды, Хосе Ортеги-и-Гассета, Герберта Маркузе. Чтобы стать частью американского общества, надо жадно смотреть кино. Российское самосознание быстрее всего, тоньше и глубже схватывает художественный текст. Именно русские, советские, российские писатели снимают общественные настроения, общественную рефлексию», - прокомментировал старт проекта его продюсер, креативный директор телеканала «Продвижение» Сергей Деменский.

«Сегодня Омская область – это удивительное место, и в ней сегодня уникальное время. Я жадно вслушиваюсь, всматриваюсь, погружаюсь в тексты Виктора Бована, Сергея Кириенко, Серафимы Орловой, Кати Свердловой… Я хочу поблагодарить всех участников за смелость, за то, что они сделали нам такой роскошный подарок – и поздравить наших читателей, слушателей и зрителей с возможностью первыми соприкоснуться с будущим», - добавил он.

Проект «#встречисавтором» откроет писатель и драматург Серафима Орлова (на фото), которая представит рассказ «Переводчик с человеческого», написанный за время самоизоляции.

В следующих выпусках проекта Александра Яковлева познакомит читателей «Омск Здесь» с началом своей новой детской фантастической повести.

Александр Тихонов выбрал фрагмент романа о мире постапокалипсиса, над которым он работает, а драматург Катя Свердлова прочитает отрывки из злободневной пьесы, посвящённой карантину.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа