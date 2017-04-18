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Прокуратура организовала проверку сообщений о пятне нефти на Иртыше в Омске

Главная Экология
Омск
10:51 18 Апреля 2017
общество, происшествия, экология, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Омской области организовала проверку после публикации в местных СМИ сообщений о появлении нефтяного пятна на реке Иртыше, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о нефтяном пятне в местных средствах массовой информации была опубликована 17 апреля. Местные жители заметили на реке Иртыше в районе Комсомольского и Юбилейного мостов в черте города Омска пятно — предположительно от нефтепродуктов.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку этого факта с привлечением специалистов.

«В целях установления данного факта, нахождения лиц, виновных в возможном загрязнении водного объекта, будут проведены необходимые проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе.

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