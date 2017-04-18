Прокуратура организовала проверку сообщений о пятне нефти на Иртыше в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку после публикации в местных СМИ сообщений о появлении нефтяного пятна на реке Иртыше, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о нефтяном пятне в местных средствах массовой информации была опубликована 17 апреля. Местные жители заметили на реке Иртыше в районе Комсомольского и Юбилейного мостов в черте города Омска пятно — предположительно от нефтепродуктов.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку этого факта с привлечением специалистов.
«В целях установления данного факта, нахождения лиц, виновных в возможном загрязнении водного объекта, будут проведены необходимые проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе.