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Омская прокуратура уличила СП «ТЭЦ-3» в сбросе вредных веществ в Иртыш

Главная Экология
Омск
13:52 31 Октября 2017
общество, экологи, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Нарушение природоохранного законодательства выявила прокуратура Советского округа Омска на АО «ТГК-11», сообщает портал «Омск здесь». СП «ТЭЦ-3» осуществлялся сброс в  Иртыш вредных веществ с превышением установленных нормативов.

Директору АО «ТГК-11» Владиславу Полочанскому внесли представление. Также прокурор Советского округа Омска Василий Бондаренко направил в Центральный суд иск, потребовав признать незаконным бездействие предприятия. Суд обязал «ТГК-11» снизить вредность сбросов в реку, а для этого построить очистные сооружения на СП ТЭЦ-3 АО «ТГК-11» и ввести их в эксплуатацию.

Александр Ефимов, технический директор СП «ТЭЦ-3», рассказал журналистам, что предприятие для технологических нужд использует воду из Иртыша, в который производят сбросы все промышленные предприятия региона. Эта вода уже содержит вещества, превышающие определённые законодательством нормативы.

«Не вполне корректно обвинять в этом только СП «ТЭЦ-3». Но для осуществления контроля за качеством сточных вод у нас разработан график проведения лабораторного контроля, уже отмечена положительная динамика. В результате тендера определена организация «Воронеж-АКВА», которая прорабатывает вопрос по разработке вариантов снижения концентрации вредных веществ», — пояснил Ефимов.

ТЭЦ-3 планирует закончить строительство очистных сооружений в 2022 году.

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