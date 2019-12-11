В Омске в восемь раз превышена концентрация ядовитого хлороводорода в воздухе

В Омске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации ядовитого газа хлороводорода в 7,4 раза. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Высокий уровень загрязнения воздуха метеорологи отмечают в трех районах города.

«Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5 ПДК) АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий», - передает метеоцентр.

Превышение по хлороводороду в Омске также было зафиксировано 7 декабря в Ленинском округе Омска. В региональном Минприроды пока ситуацию не комментируют.

Отметим, что хлороводород в небольших концентрациях провоцирует кашель, а при серьезном отравлении возможен отек легких и нарушение работы кровеносной системы.