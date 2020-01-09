Названы источники удушающих выбросов в Омске

Минприроды обнародовало предполагаемые источники вредных выбросов в Омске. В ночь с 7 на 8 января, а также накануне днем в городе было зафиксировано превышение предельных концентраций пяти загрязняющих веществ - этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота. Более трехсот жалоб на удушающий запах горожане передали на горячую линию Минприроды.

В ведомстве предполагают, что источником выхлопов стали предприятия северо-западной промышленной зоны, где в том числе находятся крупнейшие нефтехимические производства.

«Возможный загрязнитель атмосферы находится на северо-западной промышленной площадке. Предприятия, которые расположены там, подлежат федеральному надзору, поэтому всю собранную информацию о загрязнении мы направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор», - отметили в министерстве.

Напомним, что в декабре в Омске было зафиксировано превышение выбросов хлороводорода в атмосферу.