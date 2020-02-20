Определены источники вредных выбросов в Омске

Источниками вредных выбросов в Омске стали предприятия «Омсктрансмаш» и «ЦКБА». В январе в городе восемь раз было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Специалисты в разные дни фиксировали повышенное содержание в воздухе аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола.

Росприроднадзор инициировал внеплановые проверки на заводах. Выяснилось, что два предприятия нарушают природоохранное законодательство.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО «Омсктрансмаш», выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части превышения установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО «ЦКБА», выявлены нарушения в части неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух», - цитирует отчет Росприроднадзора ТАСС.

По итогам проверки предприятиям выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, юридические лица привлечены к административной ответственности.