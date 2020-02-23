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В Омске объявлен режим «черного неба»

Главная Экология
Омск
11:32 23 Февраля 2020
экология, омск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Омске объявлен режим «черного неба». В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в городе стоит ожидать неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе.

Режим НМУ установлен пока на два дня 23 и 24 февраля.

Напомним, на днях установили источники вредных выбросов в Омске. Виновными оказались предприятия «Омсктрансмаш» и «ЦКБА». В январе в городе восемь раз было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Специалисты в разные дни фиксировали повышенное содержание в воздухе аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола.

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