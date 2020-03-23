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Определен источник выбросов этилбензола в Омске

Главная Экология
Омск
17:04 23 Марта 2020
общество, экологи
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты Минприроды определили источник выбросов этилбензола в поселке Нефтяников в Омске. Превышение в атмосфере ядовитого вещества в 1,4 раза было зафиксировано на прошлой неделе. Жители жаловались на едкий химический запах, который вызвал першение в горле. Проверка экологов показала, что источник выбросов - частный мини-завод, который жег резину.

«Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по обработке металлических изделий, загрязненных нефтепродуктами, путем прямого обжига. В результате чего в атмосферный воздух бесконтрольно выбрасывались загрязняющие вещества от горения нефтепродуктов», - сообщили в пресс-службе Минприроды Омской области.

Власти обещают, что бизнесмен будет привлечен к административной ответственности за то, что не соблюдал нормы природоохранного законодательства.

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