Определен источник выбросов этилбензола в Омске

Специалисты Минприроды определили источник выбросов этилбензола в поселке Нефтяников в Омске. Превышение в атмосфере ядовитого вещества в 1,4 раза было зафиксировано на прошлой неделе. Жители жаловались на едкий химический запах, который вызвал першение в горле. Проверка экологов показала, что источник выбросов - частный мини-завод, который жег резину.

«Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по обработке металлических изделий, загрязненных нефтепродуктами, путем прямого обжига. В результате чего в атмосферный воздух бесконтрольно выбрасывались загрязняющие вещества от горения нефтепродуктов», - сообщили в пресс-службе Минприроды Омской области.

Власти обещают, что бизнесмен будет привлечен к административной ответственности за то, что не соблюдал нормы природоохранного законодательства.