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В воздухе Омска выявили превышения по этилбензолу и фенолу

Главная Экология
Омск
08:15 30 Апреля 2020
общество, экология
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зарегистрировала превышение предельных концентраций этилбензола и фенола в атмосфере города. Содержание вредных веществ в воздух превосходило нормативы почти в 7 раз.

Особенно химический запах ощущался на проспекте Губкина в Советском административном округе Омска. По данным Минприроды, источником выбросов может быть предприятие, принадлежащее федеральному государственному экологическому надзору.

«Передвижной экологической лабораторией произведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам испытаний установлено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (6,6 ПДК) и фенола (2,2 ПДК)», - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Добавим, что в начале недели в Омске было зафиксировано превышение ПДК фенола в 1,3 раза. Источником загрязнения стало предприятие, осуществляющее деятельность по приему цветных и черных металлов в Советском округе Омска, установили в Минприроды.

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