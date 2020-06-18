Эксперт: Европа сделает ставку на экологические инновации

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что европейская экономика в ближайшие годы сделает ставку на экологические инновации.

«Европейская экономика сейчас достаточно насыщена и страдает от отсутствия рынков сбыта. Новый сегмент потребления и производства поможет создать «Зелёный пакт» - экологически ориентированное разработки и оборудование, которое будет направлено на мероприятия по снижению выбросов CO2. Прежде всего, пакет мероприятий будет направлен на отрасли, которые имеют наибольший «углеродный след»: металлургия, производство электроэнергии, оборудование отопительных установок для домохозяйств».

По словам эксперта РИСИ, ориентиры перед европейскими странами поставлены амбициозные.

«К 2030 году в Старом Свете планируют снизить выброс CO2 на 55%, а к 2050-му континент вообще должен стать экологически нейтральным. В основном планы базируются на факте, что за последние десятилетия выбросы углекислого газа в атмосферу удалось сократить на 23%, в то время как производство увеличилось более, чем на 60%. Впрочем, каждый процент успеха всегда даётся всё большими усилиями, поэтому прямая экстраполяция прежних успехов на будущее пока не очень уместна. Задумка, тем не менее, основательная, фундированная. Но лишь будущее покажет, получится ли её реализовать», – отметил Михаил Беляев.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа