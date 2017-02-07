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Торговым павильонам в сибирских городах придадут «цивилизованный» вид

Главная Бизнес
Омск
07:30 7 Февраля 2017
бизнес, общество, экономика
Источник:
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Уже несколько лет чиновники и представители бизнес-сообщества в сибирских городах говорят о правильной схеме размещения нестационарных торговых объектов. 

По словам члена Омского областного союза предпринимателей Дмитрия Усенко, торговые павильоны в нынешнем виде уже не имеют ничего общего с киосками прошлых лет.

«Отличие от 90-х годов — рынок действительно стал более цивилизованным. Появились объекты современного качества, появились форматы современного обслуживания. Практически полностью исчезает киосочная форма торговли (...) По внешнему виду тоже идут кардинальные изменения. Объекты не создают ощущения гробов шанхайского типа, которые были у нас засильем в 90-х годах, когда бизнес только начинался», — комментирует Дмитрий Усенко.

По словам предпринимателя, в настоящее время представители бизнеса активно участвуют в разработке предложений по урегулированию спорных вопросов размещения ларьков, павильонов, киосков. Эксперт рассказал об основах формирования схем размещения объектов. 

«Здесь мы прислушиваемся к мнению не только потребителей, но и учитываем позицию наших округов, наших департаментов, для того, чтобы соблюдать градостроительную документацию, архитектурный облик города. Сегодня в разрабатываемых правилах есть понимание размещения объектов на остановках, в жилых массивах», — заключает эксперт.

Отметим, борьба с нелегальными киосками в нынешнем ее виде наступила в 2014 году, когда был издан ряд регламентирующих эту сферу документов. Сегодня  законодательная база по размещения киосков и павильонов в Омске изменилась кардинально. Полномочия по размещению объектов были переданы округам. Торговое место размещается согласно схеме и топографической основе в привязке к адресным ориентирам.

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