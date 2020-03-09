В ПФР объяснили составляющие пенсии омички в 52 тысячи рублей

В Пенсионном фонде объяснили, по каким причинам жительница Омска может получать пенсию в размере 52 тысячи рублей. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения ПФР по Москве и Московской области Марину Густову, пенсия может быть существенно выше привычных сумм за счет ежемесячной денежной выплаты. Она предусмотрена для ветеранов, инвалидов и обладателей некоторых почетных званий.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — приводит слова специалиста издание.

Ранее замглавы регионального отделения ПФР Наталья Смигасевич рассказала о жительнице Омска, которая получает пенсию в размере 52 тысяч рублей.