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В ПФР объяснили составляющие пенсии омички в 52 тысячи рублей

Главная Финансы
Омск
09:11 9 Марта 2020
пенсия, пенсионеры, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Пенсионном фонде объяснили, по каким причинам жительница Омска может получать пенсию в размере 52 тысячи рублей. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения ПФР по Москве и Московской области Марину Густову, пенсия может быть существенно выше привычных сумм за счет ежемесячной денежной выплаты. Она предусмотрена для ветеранов, инвалидов и обладателей некоторых почетных званий.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — приводит слова специалиста издание.

Ранее замглавы регионального отделения ПФР Наталья Смигасевич рассказала о жительнице Омска, которая получает пенсию в размере 52 тысяч рублей.

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