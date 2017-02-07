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Студент-африканец с туберкулезом жил в общежитии омского вуза

Главная Здоровье
Омск
06:05 7 Февраля 2017
болезнь, происшествия, общество, здоровье
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Студенты Омского института дизайна и технологий возмутились фактом проживания в общежитии учащегося из Конго, больного туберкулезом. В администрации вуза подтвердили госпитализацию студента, однако заявили, что диагноз пока не подтвержден.

Петиция с рассказом о произошедшем, а также требованием к Минздраву РФ и региона разобраться в ситуации появилась на сайте change.org в минувшие выходные. Также издание «Новый Омск» заявило, что в редакцию обратились обеспокоенные студенты. По их словам, и руководство вуза, и врачи были в курсе, но скрывали факт болезни. Только когда иностранцу стало очень плохо, его госпитализировали.

«Мы подвергались и подвергаемся сейчас опасности, родственники его продолжают здесь жить. Эпидемиолог приходила и сказала в лицо, что 100%-й гарантии дать не может, что остальные здоровы», — сообщила одна из девушек.

В Омском техуниверситете, в состав которого входит институт, 6 февраля официально прокомментировали информацию. В первую очередь, отмечается, что студенты из Конго проживали в отдельной «закрытой» секции, имеющей отдельную кухню и душ. В сентябре 2016 года, по утверждению пресс-службы вуза, молодой человек, заселяясь в общежитие, предоставил результаты медицинского обследования (прохождение флюорографии является обязательным).

«При прохождении диспансеризации были обнаружены отклонения показателей от нормы, к консультированию были привлечены специалисты — собран консилиум, результаты рассмотрены (документ, подтверждающий допуск был получен), слушатель получил разрешение на заселение и продолжил обучение. В начале января 2017 года здоровье С. ухудшилось, он был госпитализирован. С. проходит амбулаторное обследование. Предварительный диагноз пока не подтвержден».

В вузе также отметили, что помещения, где проживал студент, были обработаны. Врачи также провели покомнатный обход, побеседовали с обучающимися. Находящимся в контакте с молодым человеком студентам назначили дополнительные обследования.

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