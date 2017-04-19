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В Омской области ежегодно выявляют не менее 9 тысяч случаев злокачественных образований

Главная Здоровье
Омск
08:45 19 Апреля 2017
общество, здоровье, медицина
Источник: Новости здесь
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В России ежегодно заболевают раком 500 тысяч человек. На учете с различными онкозаболеваниями стоят около 2,5 миллионов пациентов. Умирают — больше 300 тысяч в год. По количеству смертей от онкологических заболеваний РФ — на первом месте среди индустриально развитых стран. Высокий уровень заболеваний и в регионах Сибири.

«Чаще заболевают  те жители, которые имеют более старший возраст. По статистической форме за 2016 год средний возраст заболевших составляет 63,5 года. Первую строчку в СФО занимает Алтайский край. Из расчетных показателей, там 500 заболевших на 1000 населения. Вторую строчку занимает Омская область, имеем около 470 на 1000 населения», — рассказывает в эфире программы «Новости здесь» телеканала «Продвижение» заместитель главного врача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Олег Леонов.

Эксперт сообщил, что, несмотря на рост заболеваемости, омским врачам удается снижать процент смертности от онкологии. 

«Да, патология увеличивается, но здесь нужно смотреть больше не на заболеваемость, а на смертность, потому что в структуре смертности злокачественные образования входят в первую пятёрку причин смертности. И это является большей проблемой, нежели число заболевших, которое мы выявляем. Сегодня смертность составляет 195 на сто тысяч, и этот показатель за последние три года упал с 200», — рассказывал ранее Олег Леонов в пресс-центре «МКР-Медиа».

У мужчин среди раковых заболеваний на первом месте рак легких, рак предстательной железы, рак кожи и уротелиальный рак. Здоровье женщины чаще всего подвергается угрозе со стороны рака молочной железы, гинекологических заболеваний, рака кожи и уротелиального рака. Профилактикой этих болезней, по словам специалистов, нужно заниматься каждый день.

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