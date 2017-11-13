В Омске врачи отказались помочь восьмилетнему мальчику с пробитой головой

Ребенку с раной на голове врач Городской клинической больницы №1 отказался оказать первую помощь и отправил в детскую больницу. В ситуации разбирается министерство здравоохранения региона, сообщает в воскресенье портал «Омск здесь».

Пост с жалобой на действия медиков опубликовала пользователь Юлия Сидельникова в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что 10 ноября ее восьмилетний брат пробил голову. «Скорую» родные вызывать не стали, а решили сами отвезти его в горбольницу № 1 им. Кабанова.

«Занесли братика в больницу, все в крови, попросили у медицинского персонала помощи. Нам отказали, обосновали это тем, что это ребенок и здесь ему помощь оказывать не будут, его необходимо везти в детскую больницу, которая находится на улице Магистральная. Мы попросили отвезти нас туда, они отказали, сказали, что мы сами должны добраться туда», — написала Юлия.

Она добавила, что «скорую помощь» для мальчика вызвали с детской больницы, на вызов приехала реанимация.

«В настоящий момент по фактам, изложенным в соцсетях, проводится проверка. Завтра в учреждение выедет комиссия минздрава. По ее результатам будет озвучено решение относительно действий медицинского работника в Городской больнице им. Кабанова», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Указывается, что бригадой скорой помощи и специалистами Городской детской клинической больницы №3 помощь ребенку была оказана в полном объеме. При поступлении мальчика в это медучреждение была проведена первичная хирургическая обработка раны. По результатам обследования сотрясение мозга и другие травмы не выявлены, ребенок в госпитализации не нуждался.

Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко считает, что молодость врача не служит оправданием, его должен был подстраховать куратор. Также министр пообещал, что медик, отказавшаяся осмотреть ребенка, будет отстранена от работы.