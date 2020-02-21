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Медики: в последние годы ситуация с ВИЧ стабилизировалась, но ВИЧ «проник» в благополучные слои

Главная Здоровье
Омск
12:03 21 Февраля 2020
вич, медицина, ситуация, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная профилактике ВИЧ и СПИДа.

По словам заместителя главного врача «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ольги Агафоновой, в последние годы ситуация с ростом количества людей с ВИЧ-положительным статусом стабилизировалась, но ВИЧ «проник» в благополучные слои.

«Это связано с тем, что наркоманы в основном стали использовать одноразовые шприцы, но при этом те, кто их не использует, ведет беспорядочную половую связь. Люди в целом стали ответственно относиться к своему здоровью – регулярно проходить тестирование на ВИЧ, вставать у нас на учет, чтобы вовремя начать курс терапии. Но конечно сохраняются группы риска – лица без определенного местожительства, секс-работницы и те, кто не проходит тестирование. Хотя тестирование помогает женщинам родить здоровых детей. В 2019 году в Омской области 240 женщины со статусом ВИЧ родили здоровых детей. Еще четыре ребенка родились с приобретенным заболеванием – у тех, кто в течение всего срока беременности вообще не наблюдался в женской консультации», - отметила Ольга Агафонова.

По мнению доцента кафедры медико-профилактического факультета Омского государственного медицинского университета Ларисы Пузыревой, на высокую смертность людей с ВИЧ влияет низкий иммунный статус.

«Основной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ, является туберкулез. Микобактерия туберкулеза живет в практически каждом из нас, но она неопасна для людей с высоким уровнем иммунитета. И совсем все иначе у ВИЧ-положительных, которые всю жизнь страдают из-за снижающегося иммунитета», - заявил Лариса Пузырева, отметившая увеличивающийся уровень профилактической работы по распространению информацию о ВИЧ и СПИДе.

Координатор проектов сетевой организации Е. В. А. Евгения Плетнева (Санкт-Петербург) рассказала о важности работы с ключевыми группами риска.

«Не могу однозначно сказать о том, есть ли в России эпидемия ВИЧ или нет, но цифры говорят сами за себя. В данный момент заметного снижения ВИЧ нет, поэтому необходимо продолжать заниматься и первичной профилактикой, и работой с ключевыми группами тех, кто имеет ВИЧ-положительный статус, ведь ВИЧ чаще всего распространяется именно в этих группах. На мой взгляд, государственным органам и некоммерческим организациям все чаще удается найти общий язык», - заявила Евгения Плентнева.

По данным министерства здравоохранения России число инфицированных ВИЧ в стране  превысило 1 млн человек.

В середине февраля в на платформе YouTube был опубликован фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят», который вызвал широкий общественный резонанс. 

В нем журналист привел тревожную статистику, согласно которой на данный момент в России ВИЧ заражены один миллион человек, и только в прошлом году от СПИДА скончались почти 40 тысяч человек.

На фильм отреагировали в том числе и политические деятели. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своем твиттере, что СП проверит, как осуществляется помощь больным ВИЧ. 

«Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс. человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза», - написал Кудрин.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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