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Сибирское агентство новостей
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Охранника осудили за убийство 19-летнего активиста «Русских пробежек»

Главная Происшествия
Омск
12:59 28 Декабря 2016
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Омске суд рассмотрел дело 59-летнего сотрудника ЧОП «Центр охраны и защиты» Александра Красноперова, который обвинялся в экстремизме и убийстве общественника.

По информации следственного управления СКР по Омской области, охранник в течение нескольких лет выкладывал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» иллюстрации, фото, аудио-и видеозаписи, унижающие «представителей иной, нежели славянской расы».

17 сентября 2015 года в Омске Красноперов, по версии следствия, повздорил со своим знакомым 19-летним участником общественной организации, основным лозунгом которой было «за здоровый образ жизни и чистые дворы». Приятеля, который также разделял его националистические взгляды, он выкинул с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже.

Вину сотрудник ЧОП отрицал: якобы потерпевший по неизвестным ему причинам сам выпрыгнул с балкона.

Суд приговорил Александра Красноперова к 10 годам в колонии строгого режима.

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