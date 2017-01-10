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Сибирское агентство новостей
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Глава агентства недвижимости в Омске получила 4 года колонии за фиктивную продажу квартир

Главная Происшествия
Омск
09:13 10 Января 2017
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Кировский суд Омска признал главу местного агентства недвижимости виновной в фиктивной продаже семи квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По данным прокуратуры, в период с апреля по декабрь 2014 года подозреваемая заключала договоры по приобретению квартир в строящихся домах и получила от семи клиентов более 5,3 млн рублей. Деньги женщина похитила, «потратив на цели, не связанные с исполнением взятых на себя по договорам обязательств».

«Причиненный ущерб частично возмещен в добровольном порядке», — отмечает пресс-служба.

Руководитель признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2-4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших, которым ущерб не возместили.

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