Глава агентства недвижимости в Омске получила 4 года колонии за фиктивную продажу квартир

Кировский суд Омска признал главу местного агентства недвижимости виновной в фиктивной продаже семи квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По данным прокуратуры, в период с апреля по декабрь 2014 года подозреваемая заключала договоры по приобретению квартир в строящихся домах и получила от семи клиентов более 5,3 млн рублей. Деньги женщина похитила, «потратив на цели, не связанные с исполнением взятых на себя по договорам обязательств».

«Причиненный ущерб частично возмещен в добровольном порядке», — отмечает пресс-служба.

Руководитель признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2-4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших, которым ущерб не возместили.