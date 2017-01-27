В Омске подросток упал с высотки при попытке сделать селфи

В Омске 13-летний подросток упал с 6 этажа строящегося высотного здания, пытаясь сделать селфи. об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«По предварительным данным, подросток и его друзья, увлекающиеся молодежным уличным видом спорта, связанным с преодолением препятствий, самовольно зашли в строящееся здание, расположенное на улице 70 лет Октября», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Во время очередного трюка подросток не удержался и упал в пролет между шестым и четвертым этажами. Мальчик получил множественные ушибы и сочетанную травму. Друзья подростка сразу вызвали скорую помощь, и мальчика госпитализировали.

Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, выясняют, кто является владельцем строящегося объекта.