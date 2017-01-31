В Омске задержана банда торговцев поддельным алкоголем

Правоохранители в Омске задержали семерых участников преступной группы, которая занималась продажей суррогатного алкоголя, выдавая его за водку премиум-класса. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В течение 2016 года на территории Омска семеро бутлегеров изготавливали суррогатную алкогольную продукцию, состоящую из водно-спиртовой смеси сомнительного качества, разливали в бутылки, наклеивали этикетки известных брендов и поддельные акцизные марки, после чего продавали.

29 января 2017 года трех бутлегеров задержали с поличным во время разлива фальсификата.

«Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость, которую подозреваемые продавали под видом водки премиум класса, не соответствует требованиям ГОСТа, содержит токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняет морфологический состав периферической крови, в связи с чем опасна для здоровья», — говорится в сообщении.

Изъято оборудование для розлива, федеральные специальные и акцизные марки с признаками подделки, фурнитура, бутылки и более 10 тысяч бутылок суррогатного алкоголя.

Следователи возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ (производство, продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: пресс-служба полиции